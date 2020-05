Wirbel um Schmieds Dienstreisen

Aus Schmieds Büro heißt es, es sei "absolut nicht Standard, dass der Dienstwagen nachfährt". Dies werde nur gemacht, wenn der Flug aus Zeitgründen unausweichlich sei und Schmied am Zielort mehrere Termine habe. Im April etwa sei Schmied bis 16.15 Uhr im Unterrichtsausschuss im Parlament gesessen, habe um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion in Innsbruck und am nächsten Tag eine Reihe von Terminen in Tirol und dann in Vorarlberg gehabt. "Wenn wir da mit dem Taxi nach Bregenz fahren, ist das teurer", sagt ihr Sprecher. Dass bei manchen "Leerfahrten" nur ein Termin dokumentiert ist, liege daran, dass die Ministerin auch nicht-öffentliche Treffen mit Experten und Künstlern habe.



Dass Politiker wegen der (rechtmäßigen) Nutzung der Dienstwagen kritisiert werden, ist nicht neu: Die deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ließ sich ihren 2009 zum Urlaub nach Spanien nachbringen. Und Ex-Wissenschaftsminister Johannes Hahn wurde im selben Sommer zum privaten Segeln nach Venedig kutschiert - um, wie es hieß, auf der Fahrt Akten zu bearbeiten.