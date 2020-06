Wilde Mischung

Bei der Promenadenmischung ist vieles möglich. Was das Erscheinungsbild betrifft. Und was die Eigenschaften angeht. Die Größe der Mutter lässt Rückschlüsse auf das Wachstum der Welpen zu. Die Pfotengröße ist Indiz für die körperliche Entwicklung. Aussehen und Leistungsfähigkeit bleiben aber ungewiss. Die Wesensart der (Groß-)Eltern kann Hinweise auf das Temperament liefern. "Mischlinge können positive und negative Eigenschaften der Eltern erben. Das ist ein Lotteriespiel", sagt Schratter. Doch das passiert auch bei Rassehunden. Individuelle Unterschiede sind meist größer als rassetypische Eigenheiten. Sozialisation prägt stärker als Gene, zudem beeinflusst die Erziehung. Vorteil des Mischlings: "Es werden keine vorgefassten Erwartungen an ihn gestellt."

Schratter hält nicht nur die wilden Mischungen für munterer als so manchen hochgezüchteten Vierbeiner. Sie bringt auch deren Haltern Sympathie entgegen: "Das sind Individualisten. Besitzer von Prestige-Rassehunden dagegen lassen sich von Moden leiten." Sie stimmt so mit der Redensart überein: Wie das Herrl, so das Gscherrl .