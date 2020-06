Wie sicher sind unsere Zoos?

Lediglich 8000 Volt fließen durch die Elektro-Zäune im Tiergarten Schönbrunn (ebenso in Salzburg und Tirol ) – das ist nur so viel wie bei einem handelsüblichen Weidezaun. "Der Zaun hat bloß eine abschreckende Wirkung", sagt Gerhard Kasbauer, der stellvertretender Direktor in Schönbrunn. Strom benötige man in der Eingewöhnungsphase, bis das Tier sein Revier kenne. "Aber im Ernstfall, wenn ein Tier in Panik gerät, hilft auch ein Elektrozaun nicht." So geschehen im Juni im Nürnberger Zoo, als ein aufgescheuchter Gepard senkrecht über den drei Meter hohen, stromgesicherten Zaun flüchtete. Kasbauer: "Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit." Die größte Gefahr gehe immer vom Menschen aus. So spazierte ein Brillenbär im August 2009 durch den Zoo, weil ein Wärter vergessen hatte, das Gehege zu versperren. "Die Routine ist unser größter Feind."