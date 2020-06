Wie schön ist doch die Welt, die ich mir male

Auch die Medien müssen aufpassen, dass sie nicht an der Realität der Menschen vorbeiberichten. Die Aufklärung der vielen Skandale der letzten Jahre ist dringend notwendig. Der öffentliche Druck ist ganz wichtig, damit nicht alles unter den Tisch der Nation und der Parteien gekehrt wird. Aber an den Stammtischen geht es eher um andere Themen, den nächsten Urlaub, ein neues Auto, die optimale Schule, das Funktionieren der Spitäler, das Fernsehprogramm.

Banal? Möglicherweise. Aber wenigstens nicht konstruiert.

An dieser Stelle ist die Krone zu loben. Jahrelang hat man dort den Lesern erzählt, die Europäische Union sei nichts anderes als ein korrupter Sündenpfuhl. Seit Kurzem erscheinen zumindest Leserbriefe, in denen die EU als europäisches Friedensprojekt gelobt wird. Auch Massenzeitungen müssen darauf achten, nicht an den Massen vorbeizuschreiben. Und trotz Euro-Krise sagt uns die Realität, dass in Österreich immer mehr Arbeitsplätze durch den Export in die EU gesichert sind.

Es kann nur kurzfristig funktionieren, sich seine eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Aber Vorstellungen für die künftige Gestaltung unserer Gesellschaft muss die Politik schon formulieren: Wie der Staat schlanker, die Ausbildung besser und die Pflege finanzierbar werden. Da kommen wir nur mit Realismus weiter.