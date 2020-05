Wie glaubwürdig ist Tristane Banon?

Wem glauben? Und kann man zwei juristisch ungeklärte Affären benützen, um die zweifellos häufig ausgeübte sexuelle Gewalt gegen Frauen zu thematisieren? Diese Fragen quälen einen Teil der französischen Öffentlichkeit angesichts des Falls Dominique Strauss-Kahn.



Während die gegen ihn in den USA erhobene Anklage an der Glaubwürdigkeit der dortigen Klägerin, Nafissatou Diallo, zu scheitern scheint, hat in Frankreich die Anzeige der Schriftstellerin Tristane Banon die Verdachtsmomente gegen Strauss-Kahn erneuert.



Aber auch Tristane Banon muss um ihre Glaubwürdigkeit bangen. Weshalb sich auch jene Medien, die dem Sexismus den Kampf angesagt haben, unentschlossen zeigen. Eine Journalistin des Pariser Intellektuellenblatts Libération schreibt über die heute 32-jährige Banon: "Sie hat nicht das Profil eines weinenden Opfers. Ihr chaotischer Lebenslauf ist eine Goldmine für ihre Gegner."



Die Probleme beginnen schon mit dem Zeitpunkt der Anzeige: Tristane Banon wirft Dominique Strauss-Kahn einen Vergewaltigungsversuch vor, der acht Jahre zurückliegt. Anhänger des einstigen sozialistischen Hoffnungsträgers Strauss-Kahn sprechen deswegen von einem abgekarteten Spiel seiner bürgerlichen Gegner. Diese hätten Tristane Banon jetzt, da die Anklage in den USA wackelt, angestachelt, bei der Justiz vorstellig zu werden, um ein Comeback in Frankreich zu verhindern.



Dabei verweisen sie darauf, dass Tristane Banon bei der Website Atlantico schreibt, die der Partei von Präsident Nicolas Sarkozy nahesteht und die sich noch vor der New Yorker Affäre auf Strauss-Kahn mit Enthüllungen über seinen luxuriösen Lebensstil eingeschossen hatte.