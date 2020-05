Wie fair ist der Prozess in Dubai?

Eugen Adelsmayr steht schweigend hinter der hölzernen Einzäunung. Mittwoch, 28. Dezember 2011, Dubai Court: Der wegen Mordes an einem Patienten angeklagte Arzt aus Bad Ischl lauscht genüsslich den Ausführungen seiner Anwältin, die er vom Arabischen ins Englische übersetzt bekommt. Die Juristin sorgt für einen Knalleffekt: Die Anklage, die den 52-Jährigen aus Bad Ischl des Mordes an einem Patienten bezichtigt, sei manipuliert worden, erklärt sie wortgewaltig den drei Richtern.



Im heimischen Außenministerium weiß man von den Fälschungen, weist gebetsmühlenartig darauf hin. Ein gutes Ende in dem fragwürdigen Verfahren scheint zum Greifen nahe. Doch die Skandal-Rufe sind zwischen den Wolkenkratzern Dubais spurlos verhallt. An dem Mordvorwurf änderte sich nichts.

Die Dubaier Justiz hat bisher "nicht reagiert", sagt Peter Launsky-Tieffenthal vom Außenamt. "Mein Eindruck ist, dass sich nichts geändert hat", klagt Adelsmayr. Es geht für ihn um viel: Der Strafrahmen beginnt bei drei Jahren Haft und reicht bis zur Todesstrafe, die der Staatsanwalt fordert.



Seit September genießt der Mediziner einen Sonderstatus. Er durfte während der Prozesstermine zu Hause in Bad Ischl sein, pflegte dort seine krebskranke Frau, die erst vor wenigen Tagen starb. Am 22. Februar soll er erneut vor den Kadi. Doch wer kann garantieren, dass Adelsmayr einen fairen Prozess bekommt? Viele zweifeln daran. Seine zwei Söhne, Bekannte, Freunde, wildfremde Briefschreiber. Adelsmayr selbst auch: "Was soll ich noch beweisen?"