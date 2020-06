Widersprüchliche Aussagen um Jet-Abschuss

Syrien/ Türkei – Was genau sich am Freitag vor der syrischen Küste abgespielt hat, liegt nach wie vor im Dunkeln. Ein Kampfjet des NATO-Landes Türkei war von Syriens Luftabwehr abgeschossen worden – nur so viel ist klar. Über alles andere steht Aussage gegen Aussage. Am Montag wollen die EU-Außenminister über den Fall beraten. Am Dienstag wird sich die NATO der Sache annehmen. Am Sonntag wurde das Wrack gefunden. Wo, wurde nicht bekannt gegeben. Dabei ist gerade das ausschlaggebend.

Denn laut syrischen Angaben befand sich der extrem schnell fliegende Jet im Tiefflug nur knapp einen Kilometer vor der syrischen Küste, als er abgeschossen wurde. Man habe nicht gewusst, dass es sich um ein türkisches Flugzeug handle. Vermutet wird, dass Flugabwehr-Schützen möglicherweise geglaubt haben könnten, dass es sich bei dem Jet um einen desertierenden syrischen Piloten handeln könnte. Am Vortag war ein syrischer Pilot samt MIG nach Jordanien getürmt.