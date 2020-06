Wenn der Sohn den "Dschihad" will

Die Szene organisiert sich in losen Netzwerken. In der Wiener Clique waren nicht nur Maulhelden. Wer es in ein Ausbildungslager schaffte, um sich ideologisch und militärisch schulen zu lassen, hatte Heldenstatus. Kerim B.-A. hatte diesen Nimbus des Heiligen Kriegers. Der Sohn einer Österreicherin und eines Tunesiers war 16 Jahre alt, als er am 23. Mai 2009 mit seinem Freund Maqsood L. nach Pakistan auswanderte. B.-A. riet im Abschiedsbrief seiner Mutter, sie solle zum Islam konvertieren, damit sie nach dem Tod vereint seien. Das Ende war fatal: Kerim B.-A. schloss sich der Islamischen Bewegung Usbekistan an und soll laut Anklage im Kampf gefallen sein. L. kehrte mit Anschlagsplänen zurück und ist in Berlin angeklagt.

Goran M. hatte Kontakt zu B.-A. – so wie der Hauptangeklagte. Er wurde schleichend zu Hamza al-Serbi, betete viel, verhüllte Bilder an den Wänden, ließ sich vor dem PC von Predigten Pierre Vogels berieseln, erzählt die Mutter. "Gegen die Religion habe ich nichts. Aber ich habe etwas dagegen, wie er sie auslebt."

Godana G. wollte verstehen: Sie begleitete ihn in die Moschee, unterstütze ihn finanziell. Ihr Sohn sehnte sich nach einem anderen Leben. Ende 2009 und im Mai 2010 wollten auch er und Mitangeklagten zu Helden werden, scheiterten aber zwei Mal beim Versuch, nach Somalia einzureisen. Nur einer kam an. Die Justiz vermutet, dass ihr Ziel ein Terrorcamp der Al-Shabab-Milizen war. Endstation für Goran M. war Kairo, wo ihn seine verzweifelte Mutter aufstöberte, ihn anflehte, heimzukommen. Monate später stand er vor ihrer Tür, um dann wieder zu verschwinden.

Warum ihr Sohn diesen Weg einschlug, darüber denkt die 45-Jährige viel nach. Für Schmidinger ist das die wichtigste Frage: "Warum sind solche Bewegungen so attraktiv? Diskriminierung, Sinngebung und individueller Probleme" seien ausschlaggebend, sagt er. Godana G. will ihr Kind nun in Libyen suchen. "So wie für ihn die Religion der Sinn des Lebens ist, so ist er es für mich. Ich will von ihm nur hören: ,Ich lebe, es geht mir gut"."