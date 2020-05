Welpenhandel soll artgerecht werden

Süße Welpen zu verkaufen" - braucht es da noch zusätzliche Verkaufsargumente? Nachdem der KURIER mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten den Weg eines Welpen aus einer unseriösen, ungarischen Zuchtfarm ins Gehege eines heimischen Zoofachhändlers nachzeichnete, stellt sich eine Frage: Gibt es Alternativen zum Welpenverkauf? Ja, die gibt es. Die Vorschläge reichen von einem Totalverbot des Welpenhandels in Geschäften bis zu noch strengeren Kontrollen.



Zur Vorgeschichte: Die Nachfrage nach Hunden boomt. Der Markt hat schon vor Jahren den Produktionsvorteil östlicher Staaten entdeckt. Eine Schwemme an Vierbeinern aus der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen setzte ein. Der Haken daran: Die Tierschutzgesetze in Osteuropa sind - milde gesagt - lasch; die Tiere zumeist schwach, krank und verhaltensauffällig.



Im Jahr 2005 untersagte der Gesetzgeber dem Handel, Welpen zu verkaufen. "Der illegale Handel hat geblüht", erklärt Ernst Essmann von der Wirtschaftskammer. Also ruderte man zurück: Unter Auflagen war der Welpen-Verkauf ab 2008 wieder gestattet. Man wolle den illegalen Kofferraum-Handel unterbinden, hieß es.