Weißrusslands Erb-Präsidiktatur

Alexander Lukaschenko denkt nicht in Amtsperioden. Fünf Jahre dauern die in Weißrussland für den Präsidenten. Lästig dürften ihm die Legislaturperioden nur sein, weil dazwischen Wahlen stattfinden müssen. So eine Art scheindemokratischer Schluckauf – auch wenn er an seiner Wiederwahl nie zweifeln musste. Alexander Lukaschenko hat das Amt bald 20 Jahre inne.

Er denkt in Jahrzehnten. 57 Jahre ist er alt. Jene, denen der Präsident mit dem Schnauzer verhasst ist, können also nicht mit einem baldigen biologischen Ablaufdatum seiner Herrschaft rechnen. Demonstrativ treibt Lukaschenko Sport, lässt vom Staatsfernsehen seine Fitness unterstreichen.