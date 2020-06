Weißrussland: Wahl oder Ernennungszirkus?

Weißrussland wählt. Klingt wie ein Widerspruch – und ist auch einer. Aber dennoch: Kommenden Sonntag finden Parlamentswahlen statt in dem von Alexander Lukaschenko regierten Staat. Ein Staat, in dem der Präsident das Sagen und das Parlament bestenfalls die Rolle eines Vollzugs-organs hat. Der Chef der Volksfront, Alexej Janukewitsch, sagt: "Die 110 Abgeordneten werden nicht gewählt, sondern eher ernannt." Die Volksfront ist eine der wichtigsten Oppositionsparteien. An der Wahl am Sonntag wird sie nicht teilnehmen. Ebenso die Vereinigte Bürgerpartei. Ein bewusster Boykott. Ein Protest gegen Politjustiz, eine gegängelte Bürokratie sowie Medien und allgegenwärtigen Druck auf Wähler.

Zu verlieren hat die Opposition nichts. Auch im vorangegangenen Parlament stellte sie nicht einen einzigen Abgeordneten. Dabei galten die Wahlen 2008 noch als Hoffnungsschimmer. Von der OSZE ( Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) waren sie zwar als undemokratisch bewertet worden – aber zugleich waren Diplomaten und Wahlbeobachter damals sehr bemüht, Verbesserungen herauszustreichen. Und seitens der Opposition bestand zumindest die leise Hoffnung auf eine Öffnung. Träume, die bei der von Massenverhaftungen und Ausschreitungen überschatteten Präsidentenwahl 2010 zunichte gemacht wurden.