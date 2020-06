Weißrussland: Mit Vollgas in die Sackgasse

Sie packen ihre Koffer. Die Vertreter der EU-Länder in Minsk verlassen Weißrussland. Das ist die vorerst letzte Eskalationsstufe in einem Konflikt, der sich am Dienstag und Mittwoch binnen weniger Stunden dramatisch zuspitzte.

Erst die Ausweitung der Sanktionen durch die EU, dann die Ankündigung Weißrusslands, seine Botschafter bei der EU und in Warschau abzuziehen – mit dem zeitgleichen Ratschlag an die Vertreter der EU und Polens in Minsk, das Land zu verlassen. Und darauf dann wieder die Reaktion der EU, alle Mitgliedsländer würden ihre Vertreter in Minsk abziehen.

Unabhängigen weißrussischen Medien zufolge planen die Behörden in Minsk nun auch, eine Liste mit Personen zusammenzustellen, die das Land nicht mehr verlassen dürfen. Darauf stehen soll etwa der Name der Chefin des unabhängigen weißrussischen Journalistenverbandes BASCH, Shanna Litwina. Totaler Stillstand also zwischen Weißrussland und der EU.

Ein Stillstand, der sich seit der Niederschlagung der Proteste gegen die Präsidentenwahl im Dezember 2010 angebahnt hat. In der Folge waren Aktivisten reihenweise verhaftet und ihre organisatorischen Strukturen weitgehend zerschlagen worden. Noch heute sitzen zahlreiche oppositionelle Politiker im Gefängnis, verurteilt zu langjährigen Haftstrafen.