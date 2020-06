Watschenmann: Rettet keine Bank! Rettet endlich KHG!

1 Verstaatlichung der Volksbank (2304 Beiträge) Die Republik ist um eine Bank reicher. Nach der Kärntner Hypo wird nun auch die Volksbank teilverstaatlicht. Alois Pumhoesel schreibt auf Twitter: „Immerhin trifft der Name Volksbank jetzt zu: Das Volk zahlt schon zum zweiten Mal.“

2 Teure Parkscheine (1617 Beiträge) Rot-Grün macht Einzelparkscheine teurer. Viele Wiener sind überzeugt: Autofahrer zahlen für grüne Visionen. User Gugl Hupf: „Wenn man das Geld beim Fenster rauswirft, muss man es auf andere Art über div. Gebühren wieder zurückholen.“

3 Grassers Steuerakt (1227 Beiträge) Der Ex-Finanzminister hat laut News 2011 nur 919 Euro Einkommensteuer gezahlt. Von wegen Großverdiener KHG! lgby_tweets schreibt: „Jahreseinkommen bei Grasser von 13.520 Euro.; next Stop Dschungelcamp oder Dancing Stars.“

Der Top-Aufsteiger der Woche

Spritpreise (874 Beiträge + 627%) Der Preis für Benzin kletterte letzte Woche auf ein Allzeithoch. Ein Liter Super kostete an der Zapfsäule 1,59 Euro. Twitter-User Lalelu93: „Bald wird der Sprit so teuer, dass so lange getankt werden kann, bis die Anzeige an der Zapfsäule wieder auf 0 springt! Quasi kostenlos tanken.“

Fast zwei Millionen Österreicher nutzen Social Media wie Facebook, Twitter, Internetforen, Blogs und posten Mitteilungen und Meinungen, rund 500.000 davon täglich. OGM hat mit Web2Watch ein „Analyse-Tool“ entwickelt, das alle Beiträge laufend beobachtet. Für den „Watschenmann“ im Samstag-KURIER filtert es wöchentlich alle Ärgernisse der Wiener heraus . Dabei handelt es sich um keine repräsentative Meinungsumfrage. Infos unter: www.ogm.at

Quelle: OGM