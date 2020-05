Watschenmann: Auto-Suggestion

Sätze wie "Mir is wer hinten reing'fahren" oder " Ich steh die ganze Nacht dort" sind ja (rein tiefenpsychologisch) verräterisch genug. Prompt negieren all jene, die nach einer Lösung der - Achtung! - Verkehrsfrage verlangen, dass sie bloß Teil des Problems sind. Wer sich allein im Fünfsitzer fortbewegt, könnte erahnen, dass er halt fünf Mal soviel Platz beansprucht wie ein Radler.



Offenbar müssen - Fachausdruck: Auto -Suggestion - alle urbanen Benzinbrüder "Deppensteuer" zahlen für diesen Mathematikfünfer. Poster Bodypainter beklagt - auf skyscraper.com - das Parkpickerl: "Schnapsidee! Dient nur der Geldbeschaffung!" Nur?? Was täte denn mehr weh als Geld?