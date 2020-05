Was Sondersteuern bringen

Wie viel eine Solidarabgabe bringen kann, wagt derzeit niemand zu schätzen. Das hänge davon ab, wie sie steuertechnisch umgesetzt wird. Dass ein niedriger mehrstelliger Millionenbetrag lukriert werden könne, glaubt das Finanzministerium nicht. Im Büro der Finanzministerin wird folgende Überschlagsrechnung angestellt: Müssten jene Spitzenverdiener, die mehr als 250.000 Euro Jahreseinkommen haben, um 1000 Euro mehr Steuer pro Jahr zahlen, kämen nur zehn Millionen Euro zusätzlich herein.



Der frühere WIFO-Experte Gerhard Lehner, der von der Regierung in den Staatsschuldenausschuss entsendet ist, hält einen Solidarzuschlag für leicht machbar. Zeitgleich aber Steuern in Milliarden-Höhe zu senken, sei nicht möglich, wolle Österreich das Defizit senken.