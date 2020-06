Warum Sebastian im Sand sterben musste

In Nordrhein-Westfalen starten am Wochenende die Sommerferien. Am Beginn der Hauptsaison versuchen die Bewohner der Insel das tragische Schicksal des zehnjährigen Sebastian W. aus Baden zu vergessen. Während die Kinder am Piratenschiff, unter dem Sebastian erstickt ist, wieder spielen, brodelt die Gerüchteküche auf der Nordsee-Insel. Vor 50 Jahren sei bereits ein Bub auf ähnliche Weise gestorben, auch in Grömitz an der Ostsee seien vor Jahren zwei Kinder tot im Sand gefunden worden, munkelt die Bild, ohne Details zu nennen.

Was genau passiert ist, das kann die Polizei auch eine Woche nach dem Unglück nicht genau sagen. Ein Bauarbeiter berichtet, er habe selbst versucht, testweise ein Loch zu graben in der Nähe und sei nach einem halben Meter gescheitert. Auch der Leiter des Mineralogischen Museums in Hamburg war zufällig vor Ort, hält es aber wie die meisten Geologen für möglich, dass sich Sebastian selbst sein Grab geschaufelt hat.