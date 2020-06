Vorwärts in die Vergangenheit

Wenn das Chaos am größten ist, haben selbst ernannte Retter das leichteste Spiel. Es ist diese uralte Machtstrategie, die in Ägypten gerade umgesetzt wird. Die noch vom alten Regime ernannten Verfassungsrichter erklären das erste demokratisch gewählte Parlament des Landes für illegitim; ab heute rittern ein Muslimbruder und Mubaraks letzter Premier um das Präsidentenamt – zwei Kandidaten, die polarisieren und von denen sich viele Bürger in keiner Weise vertreten fühlen; die Kompetenzen des Präsidenten sind unklar, weil die Verfassung seit 16 Monaten außer Kraft gesetzt und die neue Verfassungsversammlung noch nicht einmal zusammengetreten ist. Sprich: Das Land treibt ohne Regeln und ohne klare Führung vor sich hin.