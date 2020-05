Vornehme Zurückhaltung in Österreich

Während in anderen Ländern (Super-) Reiche dieser Tage vollmundig Solidarität bekunden, hüllen sich Österreichs Wohlhabende in vornehmes Schweigen. Die Bereitschaft, höhere Steuern zu zahlen, ist endenwollend. Das mag womöglich daran liegen, dass Reiche in Österreich ohnedies verhältnismäßig kräftig zur Kassa gebeten werden. "Wir besteuern Reiche schon jetzt deutlich höher als beispielsweise Deutschland, Frankreich oder die USA", sagt Finanzministeriums-Sprecher Harald Waiglein.



Mit Finanzministerin Maria Fekter haben die wohlhabenden Österreicher einen mächtigen Verbündeten. "Keine höheren Vermögenssteuern", lautet ihr Credo. Die Neiddebatte sei in Österreich weit verbreitet und habe schon viel Schaden angerichtet, sagte Fekter in einem Gewinn-Interview bereits im Mai.