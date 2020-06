Visa-Blockade für Tibet-Reisen

Patrik Weitzer von GEO Reisen glaubt aber nicht, dass die Absagen vor allem Österreicher betreffen: " China lässt überhaupt keine Touristen mehr nach Tibet. Das ist nicht auf den Dalai Lama bezogen; ich glaube, dass man zurzeit generell keine Öffentlichkeit dort will." In der Vergangenheit hatte es immer wieder kurzfristige Absagen gegeben – "teilweise nur drei oder vier Tage vor Abreise. Momentan ist es für unsere Kunden gänzlich unmöglich, nach Tibet zu reisen. Insgesamt wurden sicher 70 Prozent der Reisen abgesagt. Weil wir das wirtschaftliche Risiko tragen, mussten wir im Moment die Reisen nach Tibet komplett einstellen." Es gebe keine grundlegende Logik, wann Reisen abgesagt werden und wann nicht: "Die Bestimmungen sind willkürlich", so Weitzer.

Fan Xuecheng von der chinesischen Botschaft in Wien will nicht bestätigen, dass Österreicher nach dem Besuch des Dalai Lama an einer Tibet-Reise gehindert werden: "Dass nicht alle Anträge bestätigt werden können, ist normal. Das hat technische Gründe und ist Aufgabe der Konsularabteilung." Ein Grund könne sein, dass in der Hauptsaison die Kapazitäten überschritten seien, so Fan.

Auch das österreichische Außenministerium weiß, dass China immer wieder Visa verweigert: "Wir haben das auch schon mehrmals vorgetragen. Da aber keine Begründung abgegeben wird, sind Prognosen für zukünftige Reisen schwer", so Ministeriumssprecher Christoph Weidinger zum KURIER.