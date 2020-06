Vierjährige starb nach Zahn-OP

Im vergangenen Jahr geriet das als Jackson-Droge bekannte Narkotikum Propofol im Zusammenhang mit dem Tod der kleinen Azra in der Innsbrucker Kinderklinik schon einmal in die Schlagzeilen. Die Dreijährige hatte in eine Tube mit Superkleber gebissen und wurde von Schwaz nach Innsbruck verlegt. Dort starb sie. Laut Obduktion am sogenannten Propofol-Infusionssyndrom.

Das Narkosemittel ist bei Kindern unter 16 Jahren für den künstlichen Tiefschlaf verboten. Bei Azra sei sein Einsatz – so ein Privatgutachten – kontraindiziert gewesen und außerhalb der Zulassung erfolgt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Ärzte wegen fahrlässiger Tötung. Auch im Fall Nadina war Propofol im Spiel. Das Mädchen ist seit einer Leistenbruch-OP in Innsbruck schwer behindert.

Die österreichische Gesellschaft der Anästhesisten betonte damals, anlässlich des Fall Azra, dass Propofol bei richtiger Anwendung ausgesprochen sicher und unverzichtbar sei.