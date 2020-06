Viele Fragen nach Lauras Tod im Spital

"Es ist eine Tragödie. Wir werden die Klinik auf jeden Fall auf Schadenersatz verklagen", sagt Lauras Vater Michael Raidl. "Meine Frau und ich haben jede Minute an Lauras Bett verbracht, mit ihr geredet." Ob das komatöse Kind noch etwas wahrnehmen konnte, weiß Raidl nicht. Wie sein Vater geht er von einer Panne bei der OP aus. "Uns wurde gesagt, der Intubationsschlauch sei verrutscht", sagt Großvater Franz Raidl. Acht Zeugen, die das gehört hätten, könne er nennen. "Unser Enkel ist pumperlg’sund hinein ins Spital."

Warum Laura zehn schwer kariöse Zähne hatte, die ihr im Kinderchirurgischen Zentrum in Graz unter Vollnarkose entfernt werden sollten, kann sich der Vater nicht erklären: "Sie hatte von klein auf schlechte Zähne. Dabei haben wir immer mit ihr geputzt, am Morgen und am Abend." Laura habe auch nicht übertrieben oft süße Säfte getrunken und nicht zu viel genascht. Vielleicht gebe es eine familiäre Veranlagung. "Ich hatte schlechte Zähne, die Kinder meiner Schwester auch." Die Zahnärztin des Kindes in Leoben habe zuletzt zu einer Opera­tion in Graz gedrängt. Warum unter Vollnarkose? "Laura hat den Mund nicht aufgemacht."