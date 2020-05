Viel Aufregung um Rindviech Yvonne

Doch Yvonne ist kein "Normalfall". "Ich hatte da von Anfang an nicht so ein prickelndes Gefühl, ich hatte keinen Kontakt, die Spiritualität fehlte", meint Krannich. Als das Hubschrauberteam schließlich aufgeben muss, freut sich der Tierexperte irgendwie: "Das Suchen ist der Fehler. Das Tier muss kommen. Es hat panische Angst", meint Krannich.



Die Tierschützer wollen jedenfalls nicht aufgeben, denn Yonne droht der Abschuss. "Bis 26. August wurde der Abschuss ausgesetzt. Dann können zwei Jäger von hier offiziell Jagd auf sie machen", erklärt Wintersteller. Die Ideen sind den Kuhrettern noch nicht ausgegangen. Wenn das Territorium von Yvonne besser eingegrenzt werden kann, soll Sohn Friesi als Lockvogel zum Einsatz kommen.



Britta Meurer und Tochter Eva helfen bei der Suche. Sie waren die ersten, die Yvonne in freier Wildbahn trafen. "Vor zehn Wochen waren wir mit dem Hund draußen. Dabei haben wir Yvonne gesehen und den Jagdpächter verständigt. Dass daraus so ein Medienrummel wird, hätte ich nie gedacht."



Tatsächlich wurde das kleine Zangberg in Oberbayern zum Medienmekka "Wir hatten amerikanische und französische Fernsehteams hier. Auch BBC und New York Times haben berichtet", erzählt Britta Freytag vom Gut Aiderbichl. Im Ort selbst sind die Meinungen geteilt. "Es gibt Stimmen, die sagen: So eine Aufregung wegen einem Rindviech. Aber das ist uns wurscht. Wir fiebern mit", lacht Meurer. Mit " Yvonne du wuide Kua" hat der Tierstar mittlerweile sein eigenes Lied. Komponiert wurde es vom heimischen Musiker Valentin Dasch.