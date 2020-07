Verzweifelte Suche nach April Jones

Sie ist ein zurückhaltendes Mädchen. Sie würde nie mit irgend jemandem mitgehen", betont Mair Raftree, die Patentante von April Jones. Und die Mutter der verschwundenen Fünfjährigen, Coral Jones, wandte sich gestern, Mittwoch, in einem emotionalen Aufruf an die möglichen Entführer: "Wir warten verzweifelt auf Nachrichten. April ist erst fünf Jahre alt, bitte, bitte, helfen Sie uns. Wenn Sie unser kleines Mädchen haben, lassen Sie es zu uns nach Hause", sagte die 40-Jährige, bevor sie in Tränen ausbrach. Aprils Stiefgroßvater Dai Smith, der Coral Jones zu dem Medienauftritt begleitet hatte, versuchte die verzweifelte Mutter zu trösten.

Nicht nur die Familie bangt um das Leben des Kindes – der Fall der verschwundenen April Jones schockt die Menschen in ganz Großbritannien. Tausende Facebook-User schlossen sich den Gruppen an, die für die Suche nach April gegründet worden waren. In Wales unterstützten Hunderte Freiwillige die Ermittler bei der Suche nach dem Mädchen.