Verwaltungsreform: Gabi Burgstaller macht Druck

In Sachen Bildungsreform steuert die Landeshauptfrau eine pragmatische Lösung an: "Nachdem wir bei der Frage 'Wer ist für die Lehrer zuständig' zu keinem Ergebnis kommen werden, lautet mein Vorschlag, in der Bundesverfassung sicherzustellen, dass die Landeslehrer in die Verwaltung des Landeschulrates, also einer Bundesbehörde, übernommen werden." Das sei in fünf Bundesländern bereits erfolgt, "allerdings mit der Gefahr einer Verfassungswidrigkeit, und das möchte ich absichern". Weiters tritt Burgstaller für die Abschaffung der Kollegien der Bezirks- und Landesschulräte ein und möchte die Auswahlverfahren bei der Direktoren-Bestellung Assessment Centers überlassen. Außerdem spricht sie sich für mehr Schulautonomie - auch bei der Frage, wieweit Schulen ihre Lehrer selbst auswählen dürfen - aus.



Dem Arbeitskräftemangel insbesondere im Pflegebereich möchte die Landeshauptfrau mit einem neuen Stipendium begegnen. Analog zum sogenannten Selbsterhalterstipendium - nach vier Jahren Berufstätigkeit erhält man für ein Studium das Höchststipendium - will sie ein solches Modell für den Wechsel in Mangelberufe erarbeiten.