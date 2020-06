Verschärfungen im Fremdenrecht gekippt

Die Richter des EuGH verwiesen auf ein schon sehr lange bestehendes Assoziierungsabkommen der EU mit der Türkei. Demzufolge sind Verschlechterungen im österreichischen Fremdenrecht gegenüber türkischen Staatsbürgern mit österreichischen Partnern nicht anzuwenden – und zwar schon seit dem Beitritt Österreichs in der EU.

Die Grüne Korun verlangt vom Innenministerium nun eine rasche Klärung der Rechtslage. Zudem rechnen Rechtsanwalt Blum und Korun damit, dass die Ausnahmen für einen noch größeren Personenkreis gelten könnten. Anstatt ständig das Fremdenrecht zu verschärfen, sollte die Bundesregierung eine "Integrationsoffensive" ohne Zwangsmaßnahmen starten, an der sich die Grünen beteiligen würden. Korun: "Wir empfehlen, dass es vom ersten Tag an Integrationsmaßnahmen gibt. Wir brauchen ein leicht zugängliches System zu Deutschkursen und müssen den Migranten vermitteln, dass eine Teilhabe an der Gesellschaft in ihrem ureigensten Interesse ist."

Das Innenministerium zieht die Erkenntnisse nicht in Zweifel. Es liege nun an den Behörden, sie umzusetzen. Im Vorjahr hätten 765 Personen von den Ausnahmen profitieren können.