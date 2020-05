Vermögenssteuer: VP-Streit lässt SP hoffen

Ein Vorschlag, mehr sei es nicht gewesen, was Erwin Pröll seiner Partei am Sonntag da über eine Zeitung ausgerichtet hat: So versuchte die ÖVP-Parteispitze dem Vorstoß des politisch gewichtigen ÖVP-Chefs aus Niederösterreich die Dramatik zu nehmen. Via Presse hatte Pröll angeregt, Spitzenverdiener ab einer gewissen Einkommenshöhe vorübergehend stärker zu besteuern.



Parteichef Michael Spindelegger hat ein ähnliches Signal schon vor drei Wochen gesetzt: Spitzenverdiener sollen einen "Solidarbeitrag" leisten - und zwar über die Lohnsteuer. Dem Vernehmen nach geht es um Einkommen, die die Jahresbruttogrenze von 200.000 Euro übersteigen.