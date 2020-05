Verbrennungen statt Haarentfernung

Bei Corina L., 32, sind 50 Prozent der Hautoberfläche verbrannt. Nur das Gesicht blieb verschont. Ionella N., 26, erlitt am Rücken und an den Extremitäten schwere Verbrennungen.

Die Frauen schweben in Lebensgefahr. Notarztteams versetzten die Unfallopfer in künstlichen Tiefschlaf. Beide wurden mit ÖAMTC-Hubschraubern abtransportiert: Die eine ins AKH Wien, die andere in die Uniklinik Graz.