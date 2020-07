Vatileaks: Papst-Diener vor Gericht

Es war der Butler – soviel hat Paolo Gabriele bereits gestanden. Der Prozess gegen den ehemaligen Kammerdiener von Papst Benedikt XVI. wurde am Samstag im kargen Gerichtssaal hinter der Peterskirche eröffnet. Der Beschuldigte saß zwei Stunden lang regungslos vor dem Richter; das Verfahren wurde auf Dienstag vertagt, an dem Gabriele auch aussagen soll.

Der Diener soll Kopien brisanter Dokumente des Heiligen Vaters direkt von dessen Schreibtisch im Apostolischen Palast gestohlen und an die Medien weitergegeben haben. Darin sei von einem Mordkomplott gegen den Kirchenführer die Rede gewesen, sowie von dubiosen Geschäften der wiederholt in Verruf geratenen Vatikan-Bank. In Gabrieles Wohnung wurden auch Geschenke und ein 100.000-Euro-Scheck an den Papst gefunden. Gabriele drohen bis zu vier Jahre Haft.

Die Anklage lautet auf schweren Diebstahl – nicht jedoch auf Gefährung der Sicherheit des Papstes. So will sich der Vatikan, wie Beobachter glauben, eine genauere Beleuchtung der gestohlenen Akten ersparen. Auch soll der Prozess in Kürze abgehandelt werden: Es ist möglich, dass schon nächste Woche ein Urteil fällt.