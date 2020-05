Vater darf seit Jahren Kind nicht sehen

Als er seinen Sohn zuletzt sah, war er ein Winzling von drei Monaten. Seither kämpft Saban H. um das Besuchsrecht für sein eheliches Kind. "Das ist jetzt acht Jahre und drei Monate her", zählt der gebürtige Bosnier die Zeit nach der Scheidung. "Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Belastung ist."



Saban H. ist ein zäher Mann: Der linke Arm wurde ihm im Balkankrieg abgetrennt. Der heute 42-Jährige baute sich in Graz eine Existenz auf. Hier lernte er seine Exfrau kennen, die auch aus seiner Heimat stammt. Die Kindesmutter hat bisher erfolgreich jeglichen Kontakt zum Kind unterbunden.



200 Euro pro Monat zahlt der Taxifahrer an Alimenten für den Buben. Kürzlich wollte die Kindesmutter sogar Extras für eine Zahnspange. Bei einem Monatsverdienst von 840 Euro netto wäre das knapp geworden. "Eine Rechtspflegerin hat mir gesagt, dass ich das nicht zahlen muss, weil ich ohnehin schon mehr Alimente zahle, als gesetzlich festgelegt wurde." Er wolle endlich sein Kind sehen, behutsam Kontakt zu ihm aufbauen und nicht nur zahlen müssen.



Groß war die Freude des Vaters, als vor einem Jahr Richterin Barbara Eingang-Alberer im Bezirksgericht Graz eine Entscheidung fällte. Sie belehrte die Mutter einfühlsam, aber bestimmt, dass nach der Menschenrechtskonvention ein Kind das Recht auf beide Eltern habe. Das Besuchsrecht wurde gewährt: Mit allen Vorsichtsmaßnahmen, damit das Kind nicht erschrickt, plötzlich seinem fremden Vater gegenüberzustehen. Ein schwarzer Mann sei das, sagte der Bub damals der Gerichtspsychologin voller Angst.