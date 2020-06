USA und Israel stimmen sich ab

Sie haben ihre Sträuße ausgefochten in der Vergangenheit – Israels Premier Benjamin Netanjahu und US-Präsident Barack Obama. Was Israels Siedlungspolitik angeht etwa. Vor dem Treffen am Montag in Washington aber klang alles schon so, als sei man sich in Sachen Iran einigermaßen einig.

In einem Interview mit dem Magazin The Atlantic wiederholte Obama seine Drohungen. Sollte der Iran nicht einlenken, lägen alle Optionen auf dem Tisch. Und er reichte eine unmissverständliche Mahnung nach: Das schließe eine „militärische Komponente“ ein. „Und ich denke, die Menschen verstehen, was das bedeutet“, so Obama. „Als US-Präsident bluffe ich nicht.“

Das klingt wie ein Begrüßungsgeschenk für den Gast aus Nahost. Denn Israel pochte zuletzt vor allem auf eine verbindliche militärische Drohung der USA gegen den Iran, sollten sie Sanktionen versagen. Israel sieht nur in einer konkreten Gewaltandrohung einen Weg, einen tatsächlichen Waffengang noch abzuwenden.