USA: Blutbad bei "Batman"-Premiere

Ich habe gesehen, wie eine junge Frau in die Wange geschossen wurde – und ein kleines Mädchen in den Bauch“, berichtet Salina Jordan unter Tränen. Die 19-Jährige überstand das Massaker in einem Kino in einem Vorort von Denver, Colorado, unverletzt. Auch Pam, die nur ihren Vornamen nennen will, überlebte: „Als die Schüsse losgingen, krabbelte ich am Boden durch die Sitzreihe. Ich hatte Glück, in der Nähe war ein Ausgang. Von draußen hörte ich dann noch mehr Schüsse.“



Es sollte eine fröhliche Mitternachts-Preview werden: Fans waren zusammengekommen, um im „Century 16 cinema“ in Aurora den letzten Teil der „ Batman“-Trilogie zu sehen. Rund eine Viertelstunde nach Filmbeginn begann der Albtraum: Ein schwer bewaffneter, mit kugelsicherer Weste ausgerüsteter Amokschütze verschaffte sich über einen Notausgang Zutritt zu dem voll besetzten Kinosaal und eröffnete das Feuer auf die Menschen. Zudem sprühte er Tränengas in den Saal. Der Todesschütze trug eine Gasmaske wie der Bösewicht Bane im „ Batman“-Film.