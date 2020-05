USA: 6,3 Mio. Dollar für Missbrauchsopfer

James Wisniewski war im Jahr 2002 vor Gericht gegangen. Er sei in den 70er- Jahren, als er in der Kirche von Salem Ministrant war, Dutzende Male vom Priester sexuell missbraucht worden, so die Vorwürfe. Der Täter, der heute 76-jährige James Kownacki, wurde 1995 vom Dienst entbunden. Doch kirchliche Dokumente und Zeugenaussagen zeigen, dass man in der Diözese schon lange darüber Bescheid wusste, dass Kownacki mehrere Kinder missbraucht hatte. Dennoch wurde er in anderen Pfarren weiter eingesetzt.



James Wisniewski berichtete, dass die sexuellen Übergriffe begannen, als er 13 Jahre alt war. Kownacki habe ihm damals immer wieder eine Pistole gezeigt - und ihm erklärt, er werde seine Eltern töten, wenn er jemals etwas verriete.