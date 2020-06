Unwetter: "Das Wasser hat alles genommen"

Das Wetter kam in der Nacht auf Mittwoch. Binnen eineinhalb Stunden ergossen sich über Amering und Obdach im steirischen Murtal 177 Liter Regen pro Quadratmeter. Teile der Orte wurden überschwemmt, zeitweise war Amering von der Außenwelt abgeschnitten. "So ein Jahrhundert-Unwetter hat es hier noch nicht gegeben", sagt Bürgermeister Peter Bacher. Die Bezirkshauptmannschaft rief Katastrophenalarm aus und schickte 154 Feuerwehrleute. Mittlerweile erhielten diese Unterstützung von 59 Bundesheer-Pionieren.

"Das Wasser schoss bei der Haustüre rein und vom Keller rauf", erinnert sich Waltraud Pletz. Die 51-Jährige und ihr Mann Franz stehen vor den Trümmern ihrer Vergangenheit. Eben erst haben sie viel Geld in den Umbau des Hauses gesteckt und dabei die komplette Wohnzimmer-Einrichtung in den Keller getragen – wo sie jetzt vom Hochwasser zerstört wurde. So wie die Sauna, die Heizung und fast alle technischen Geräte. Die Haushaltsversicherung übernimmt nur 5000 Euro. Persönliche Erinnerungen wie Dokumente, Dias und Familien-Fotoalben, die für immer verloren sind, kann Geld ohnehin nicht ersetzen.

"Wir sind schon extrem an unsere Grenzen gelangt", sagt Waltraud Pletz. "Mein Mann musste den Arzt rufen, weil die psychische Belastung und die körperliche Anstrengung so groß sind." Doch in der Not wächst man auch zusammen. Freunde helfen beim Säubern, schicken Lebensmittel oder kochen Gulasch.