Unwetter: Am Polterabend in Bach gestürzt

Zwischen Trieben und Hohentauern kam es jedoch zu Bedrohungen durch Hangrutschungen. Das Gasthaus Brodjäger musste evakuiert, Einsatzfahrzeuge abgezogen werden. Gekappte Leitungen ließen Festnetz- und Mobiltelefone ausfallen. Danklmaier: "Die Gewalt des Wassers ist so groß, dass in einem kleinen Bach 500 Kilo schwere Steine schwimmen wie ein Blatt Papier." Im Bezirk Bruck/Mur gingen Muren ab.

Glimpflich davon kamen die Insassen eines Kleintransporters in Osttirol: Gegen Mitternacht verlegte in Hopfgarten plötzlich eine Mure die Defereggental-Landesstraße. Das Fahrzeug bliebt in den Schlamm- und Geröllmassen stecken, der Lenker und seine Begleitung konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Im Salzburger Pongau und Pinzgau waren nach Gewittern in der Nacht auf Samstag 500 Feuerwehrleute mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die am Donnerstagabend bei Flachauwinkel von einer Mure verschüttete Tauernautobahn ist am Samstag wieder für den Verkehr frei gegeben worden.