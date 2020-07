Unsicherheit unter syrischen Flüchtlingen

Es ist ein Versteckspiel mit Folgen: Für Helfer ist es schwer, die Bedürftigen zu finden. Die alltäglichen Dramen spielen sich oft auf vier mal vier Metern Wohnraum ab. Und nur in Extremfällen tritt die Not sichtbar zu Tage.

Ein Kreisverkehr mit einem Obelisken, an dem Poster von Assad und Hisbollah-Chef Nasrallah kleben, trennt Shatila von dem Viertel, in dem sich die Rafik-H­ariri-Universitätsklinik befindet. Dort, in der Obsorge verschleierter Schwestern, auf der Geburtsklinik des Spitals liegen Frühgeborene, deren Mütter das Weite gesucht haben. Weil sie weder die Geburt noch die Behandlung zahlen können. Aber gerade stressbedingte Frühgeburten häufen sich bei Flüchtlingen.

Je länger die Krise anhält, desto breiter fächern sich die Bedürfnisse. Kinder müssen zur Schule gehen. Räume für den Unterricht werden benötigt. Unterrichtsmittel. Decken für den Winter. Matratzen. Am Engagement syrischer Flüchtlinge, aber auch vieler Libanesen mangelt es nicht. An Geld schon.

Letztlich bleibt aber das Gefühl, von einem Pulverfass in ein anderes geflohen zu sein. "Die Spannungen im Libanon sind viel größer als in Syrien", sagt eine junge Frau aus einer der besonders hart getroffenen syrischen Städte. Woher sie ist, will sie nicht veröffentlicht wissen. "Die Menschen leben nebeneinander – nicht miteinander." In Syrien sei das anders – trotz Krieges, trotz der Toten.

Bei vielen Libanesen wieder weckt die Flüchtlingswelle aus Syrien alte Geister. 29 Jahre standen syrische Truppen im Land. Eine bei vielen verhasste Besatzungsmacht, die manche jetzt in Form von Flüchtlingen zurückkehren sehen – und übersehen, dass die, die jetzt fliehen, vor jenem Regime fliehen, das damals Soldaten schickte.