Unser Sozialstaat ist – noch – zu retten

Die österreichische Innenpolitik war in dieser Woche damit beschäftigt, den Streit zwischen Bundespräsident und Kanzler zu beobachten, die spröde Liebe Grassers zur Steuer und die neuerliche Verbeugung des Verteidigungsministers vor dem Boulevard zu kommentieren. Da musste eine Provokation untergehen, die eine breite Debatte hätte auslösen müssen. Der neue Chef der Europäischen Zentralbank( EZB), Mario Draghi, sagte im Wall Street Journal : "Den europäischen Sozialstaat gibt es nicht mehr."

Dem Italiener wurde ja unterstellt, er würde die Unabhängigkeit der EZB etwa so ernst nehmen wie Silvio Berlusconi das 6. Gebot. Also nutzte er das Interview im Zentralorgan des US-Wirtschaftsliberalismus für starke Ansagen. Aber sein Appell an Reformen in ganz Europa, nicht nur in Griechenland ist ernst zu nehmen, vor allem dieser Satz: "Die Löhne folgen vor allem im geschützten Bereich eher dem Alter als der Produktivität."

Das klingt auf den ersten Blick schrecklich "neoliberal", dabei erinnert Draghi mit diesem Satz nur an eine der ganz großen Ungerechtigkeiten, gerade auch in Österreich. Warum bezahlt insbesondere der geschützte Bereich – und der geht weit über die Beamtenschaft hinaus – seinen Mitarbeitern noch immer automatisch Biennalsprünge, also alle zwei Jahre mehr Geld?

Die meisten "normalen" Arbeitnehmer hingegen sind ausschließlich auf höhere Produktivität und das Geschick ihrer Gewerkschaft angewiesen.