Ungarn: Präsident geht nach Plagiatsaffäre

Dass Schmitt abdankte, kam überraschend. Noch am Freitag hatte er einen Rücktritt abgelehnt. Er habe seine Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben, sagte Schmitt in einem TV-Interview. Niemand habe ihn je darauf aufmerksam gemacht, dass er Fehler gemacht habe; die Untersuchungskommission der Uni habe ihn "nie angehört". Zudem, so Schmitt, hätten die Plagiatsvorwürfe keinerlei Zusammenhang mit seiner Arbeit als Präsident.

Doch nicht nur in der Opposition und in weiten Teilen der Bevölkerung – am Freitag demonstrierten in Budapest Hunderte Menschen –, sondern auch innerhalb der rechten FIDESZ-Partei von Premier Viktor Orban wuchs der Unmut gegen Schmitt. Orban selbst, der Schmitt 2010 auf den Posten gesetzt hatte, blockte alle Proteste bis zuletzt ab. "Der Staatspräsident ist unantastbar", wies er Forderungen zurück, er solle Schmitt absetzen.

Orban, der in der EU wegen seines autoritären Regierungsstils schon lange umstritten ist, hat in den vergangenen Monaten auch zu Hause an Popularität eingebüßt. Dass Schmitt den Protesten nun nachgab, ist für den Premier ein weiterer schwerer Schlag.