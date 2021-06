Umweltmanager: "Eigentlich eine gute Nachricht"

KURIER: Herr Vahrenholt, der Weltklimarat warnt unentwegt vor der menschengemachten Erderwärmung, Klimakonferenzen beschäftigen sich Jahr für Jahr mit der drohenden Klimakatastrophe, und Sie schreiben ein Buch, in dem Sie die Klimakatastrophe absagen. Wieso?

Fritz Vahrenholt: Der Klimarat kommt aufgrund von Berechnungen zur Prognose, dass wir in diesem Jahrhundert eine Erwärmung von zwei bis 4,5 Grad Celsius haben werden. Das wäre in der Tat kritisch. Wir sagen, wir werden nicht einmal die zwei Grad erreichen, daher auch keine Klimakatastrophe.

Woher wollen Sie das wissen?Der Weltklimarat ( IPCC) hat die zahllosen empirischen Erfahrungen des Sonneneinflusses auf unser Klima nicht hinreichend gewürdigt. Wir wissen, dass sich seit 7000 Jahren Warm- und Kaltphasen in regelmäßigen Abständen abwechseln. Es gab die mittelalterliche Warmzeit, als Grönland besiedelt war, die römische Warmzeit, dazwischen die Kaltzeit der Völkerwanderung und jene der kleinen Eiszeit. Und wir sind jetzt in einer Phase, in der die Solaraktivität so stark war wie tausend Jahre nicht.

Und das wissen die Wissenschafter im Klimarat nicht?Er nimmt nur die direkte Sonneneinstrahlung als Maß für den Einfluss auf die Erde. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Wirkung, und mit dem wird man die großen periodischen Schwankungen nicht erklären können. Also muss es Verstärkungsprozesse geben, die den solaren Einfluss auf unser Klima hochhebeln. Und das ist das Magnetfeld der Sonne. Das wechselt in viel stärkerem Maße als die Sonneneinstrahlung und erzeugt die Klimaschwankungen, und zwar im Zusammenhang mit der Wolkenbildung.

Wie geht das?Das Magnetfeld der Sonne schützt uns vor kosmischen Strahlen, die auf uns einströmen und eigentlich für Wolken sorgen würden. Wenn es kleiner wird, haben wir mehr kühlende Wolken.

Das heißt, die besonders aktive Sonne und ihr Magnetfeld haben uns vor Strahlung und Wolken geschützt und die Erde hat sich erwärmt, und jetzt, wo die Aktivität nachlässt, wird es kühler?Genau. Das Magnetfeld der Sonne war in den letzten 50 Jahren so groß wie seit tausend Jahren nicht mehr, und die kosmische Strahlung ging dadurch zurück. Jetzt schwächt es sich deutlich ab. Das deckt sich exakt mit dem Stillstand der Erderwärmung seit 2000. Das Cern in Genf hat den ersten Schritt in dieser Strahlungs- und Wolkenbildungstheorie auch schon bewiesen.

Es heißt aber, das ist nur ein erster Schritt und noch kein Beweis.Ja, Cern braucht noch einen zweite Experimentenserie, aber das war von vornherein so angelegt. Jetzt gehen sie daran zu beweisen, dass die Aerosole wachsen können und so groß werden können, dass sie Keime für Wolken bilden.

Sie sprechen vom Stillstand der Erderwärmung seit 2000 – ist das nicht ein viel zu kleiner Zeitraum, um ein Ende der Erderwärmung auszurufen?Ich weiß sehr wohl, dass zehn Jahre noch kein Beweis sind. Wir sprechen im Buch daher auch ganz klar von Temperatur, wenn es um das Temperaturplateau seit 2000 geht. In Klimatischer Sicht sagt unser Modell eine weitere Erwärmung um ein weiteres Grad bis 2100 vorher. Wir brauchen trotzdem eine Erklärung dafür, warum der Co2-Ausstoß, den der Weltklimarat für die Erderwärmung verantwortlich macht, seit 2000 kontinuierlich angestiegen ist, aber die Erwärmung nicht. Das muss natürliche Ursachen haben: Die Sonne, und die 60-jährige Meereszyklen – die waren auch der Anlass für das Buch.

Wie bitte?Der Wind für die Investitionen, die wir in Windkraftanlagen getätigt haben, blieb plötzlich weg. Ich dachte, das ist bestimmt die Klimakatastrophe. Und bis vor zwei Jahren habe ich ja auch überall erzählt: Es wird wärmer, das Co2 ist schuld, und jetzt bleibt auch noch der Wind weg. Bloß sagte der Klimarat das Gegenteil: Wegen der Klimakatastrophe gibt es mehr Wind. Und dann haben wir begonnen, uns das genau anzuschauen.

Mit dem Ergebnis?Dass viel Wind und wenig Wind in Europa mit der atlantischen Meeresoszillation zusammenhängt. Die verschiedenen weltweiten warmen und kalten Meeresströmungen pendeln mit einer Periodendauer von etwa 60 Jahren und erhöhen bzw. erniedrigen jeweils die globale Temperatur um 0,2 Grad. Nur dass der Weltklimarat diese 0,2 Grad nicht dem Meer und der Sonne, sondern voll dem Co2-Ausstoß zugeschlagen hat. Mal sehen, was die sagen, wenn die Oszillationen jetzt zurück gehen.

Bevor’s zu detailliert wird: Was treibt Sie, das alles beweisen zu wollen?Ich bin ein Mann der erneuerbaren Energien – RWE-Innogy ist mit 1,2 Milliarden Euro größter deutscher Investor in erneuerbare Energie in Europa. Meine größte Sorge ist: Wenn es 2015 nicht wärmer geworden ist, sondern vielleicht sogar kälter, werden die Leute sagen: „Sag mal, was habt ihr denn da für eine Panik gemacht?“ Und dann ist die Akzeptanz für eine Energiewende, erneuerbare Energien und den großen Umbau dahin.

Sie sagen die Klimakatastrophe aus Angst vor der Ernüchterung ab, wenn sie dann nicht kommt?Ja. Beim Waldsterben war das ja ähnlich, und die Menschen fühlten sich, als es nicht so kam, hinter die Fichte geführt. Ich gehöre keineswegs zu denen, die die Umweltpolitik und den Umbau bremsen wollen. Nein, wir müssen runter vom Co2, und wir müssen auch runter von den fossilen Energien, von Kohle, Öl und Gas, allein weil sie endlich sind. Nur: Das können wir ein bisschen vernünftiger machen als wir es im Augenblick betreiben. Heute verfallen wir in Hektik und machen in Deutschland den Weizen zu Bioethanol, oder bauen 50 Prozent der weltweiten Installationen an Fotovoltaik in einem Land, das eine Sonneneinstrahlung hat wie Alaska – nämlich Deutschland. Diese unkoordinierte Hektik ist nur begründet in der Angst: Wir sind schuld, wir könnten eine Klimakatastrophe auslösen. Wenn wir aber jetzt wissen, dass die Erderwärmung nicht zwei bis 4,5 Grad, sondern nur ein Grad ausmacht, haben wir Zeit gewonnen – das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder?

Fällt da nicht der Anreiz für erneuerbare Energie weg?Aber nur, weil Energiepolitik im Augenblick ausschließlich vom Klima getrieben ist …