Umstrittener Bischof Fischer geht

Der Rückzug Fischers war erwartet worden. Abtreten allerdings durfte Fischer mit einem schönen Ereignis - nämlich der Seligsprechung des Märtyrers Carl Lampert am vergangenen Sonntag, die der Vatikan vor Bekanntgabe seiner Pensionierung bewusst abgewartet haben dürfte.



Legte Fischer mit geschickten Personalbestellungen zunächst noch einen guten Start in seine Bischofszeit hin, erwies sich das hohe kirchliche Amt in weiterer Folge als immer schwerere Bürde für den ausgebildeten Psychotherapeuten. Zahlreiche verbale Fehltritte und auch Gewaltvorwürfe gegen seine Person prägten seine Ära als Bischof. Umgekehrt darf er für sich in Anspruch nehmen, dass in der Zeit seines Wirkens eine wegweisende Strukturreform für die Vorarlberger Pfarreien erarbeitet wurde.



Besonders hoch her gingen die Wogen im Frühjahr 2010, als es hieß, Fischer habe als Lehrer bzw. Internatsleiter in den 1960er und 1970er Jahren Schüler geschlagen. Die Anschuldigungen erwiesen sich laut einem Gutachten des von der Diözese beauftragten Psychiatrieprofessors Hartmann Hinterhuber zwar als glaubhaft, zu mehr als einer halbgaren Entschuldigung bei seinen möglichen Gewaltopfern konnte sich Fischer aber nicht durchringen: "In meiner Erinnerung stellen sich die Dinge im Konkreten anders dar".