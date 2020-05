Umfrage: Affären schaden ÖVP und FPÖ wenig

"So kann man das nicht sagen", erklärt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Der Politik-Experte bietet eine andere Erklärung an, warum die SPÖ in den Umfragen nicht wegzieht, und ÖVP wie FPÖ abstürzen: "Natürlich empören die Affären die Menschen. Als gelernter Österreicher weiß man aber, dass die Politik einfach anfällig ist für Korruption. Und im Unterschied zu früher wird sie jetzt eben medial öffentlich gemacht und von der Justiz bekämpft. Letztendlich ist das ein positives Signal."