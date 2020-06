Ulrichsberg: Staatsanwalt ermittelt

Keinen Zentimeter rückt Hermann Kandussi, Obmann der Ulrichsberggemeinschaft (UBG), von seinen Äußerungen zur Waffen-SS ab: "Das waren Soldaten wie alle anderen auch. Und die Waffen-SS war auch keine verbreche­rische Organisation", bekräftigte der 72-Jährige am Montag in einem Telefonat mit dem KURIER.

Verstört hatte, dass mit Herbert Bellschan von Mildenburg ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS die Festrede beim Ulrichsberg­treffen am Sonntag halten durfte. Obwohl Kandussi nach Protesten im Vorfeld angekündigt hatte: "Mildenburg wird nicht sprechen, wir wollen keinen Wirbel." Jetzt sagt Kandussi: "Das war nur als Schutz für ihn, er wäre ja sonst zerpflückt worden. Schließlich gab es für den Redner einen einstimmigen Vorstandsbeschluss."

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ist nach Kan­dussis Waffen-SS-Sager hell­hörig geworden: "Wir sind von Amts wegen tätig ge­worden. Es gibt einen Anlassbericht des Landesamtes für Verfassungsschutz gegen die UBG, danach wird das weitere Vorgehen geprüft."

Nun rückt auch die Stadt Klagenfurt, in deren Gemeindegebiet der Ulrichsberg liegt, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn das umstrittene "Heimkehrertreffen" bekommt jährlich Subventionen der Kommune. Bürgermeister Christian Scheider von der FPK: "Ich werde nun Obmann Kandussi zu einem persönlichen Gespräch einladen und nachfragen, was er aus der Veranstaltung zukünftig machen will."