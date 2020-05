Türkei will Vormachtstellung in Nahost sichern

In Kairo wollte Erdogan eine strategische Partnerschaft unterzeichnen und den Chef des seit dem Sturz von Diktator Mubarak im Februar herrschenden Militärrats treffen. Mohammed Tantawi, Mubaraks Ex-Verteidigungsminister, ist wegen seiner Rolle bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung umstritten.



Am Abend stand für Erdogan eine Grundsatzrede in der Kairoer Universität auf dem Plan. In dieser wollte er die türkische Strategie im Nahen Osten darlegen. Das Land sieht den Arabischen Frühling als Chance, sich als Anführer der muslimischen Welt und als Regionalmacht zu etablieren - was auch wirtschaftliche Gründe hat. Man hofft auf Rüstungsgeschäfte und das weitere Wachsen der Märkte nach den Umstürzen, auch in Tunesien und Libyen. Bevor Erdogan am Mittwoch und Donnerstag dorthin weiterreist, ist heute, Dienstag, noch eine Rede vor der Arabischen Liga in Kairo geplant.



Sein Vorhaben, auch den Gaza-Streifen zu besuchen, ließ Erdogan in letzter Minute fallen. Angesichts der Spannungen mit Israel hätte Ägypten, das die Grenzübergänge in das Palästinensergebiet kontrolliert, dem Abstecher wohl auch kaum zugestimmt.