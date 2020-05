Türkei: Hilfsangebote wurden abgelehnt

Laut offiziellen Angaben stürzten Hunderte Lehmhäuser und Betonbauten ein. Baufachleute aus Istanbul rügten die Billigbauweise in dem armen Kurdengebiet. Die Zahl der Todesopfer stieg stündlich, Montagabend betrug sie bereits mehr als 260. Mit mehr als 1000 Toten wurde gerechnet. An die 2000 Verletzte wurden aus den Trümmern geborgen. Darunter ein kleiner Bub und ein 19-Jähriger, der in einem sechsstöckigen Haus verschüttet wurde. Er konnte mit dem Handy Alarm schlagen und wurde mit Beinverletzungen geborgen.



Am schlimmsten hat es die Stadt Ercis mit 70.000 Einwohnern erwischt. Verzweifelte Menschen versuchten durch Spalten in die Ruinen zu kriechen, um nach Angehörigen zu suchen. Zahlreiche Menschen sind in den Trümmern eingeschlossen. In den schwer zugänglichen Dörfern ist viel zerstört. Dort sind die Menschen mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Die meisten Orte liegen auf 1700 Meter Seehöhe.