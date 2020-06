Trotz Vorwürfen sind 35 Pfarrer im Amt

Wuthe kennt die Problematik. Es gebe aber keinen Automatismus. "Ein Beschuldigter hat Rechte", müsse "gehört werden". Da die eingerichtete Klasnic-Kommission auch in Zweifelsfällen den Opfern helfe, heiße dies nicht, dass der Beschuldigte zwangsläufig "ein Täter" sei. Die Bischofskonferenz arbeitet laut Wuthe an einer "Präzisierung" der Regeln, um auch für Grenzfälle klare Regeln zu haben.



Was geschieht mit den 40 Personen? Wuthe: Man werde sich "die Namen ganz genau anschauen. Ich gehe davon aus, dass es eine differenzierte Antwort geben wird."