Trennungsschmerz

„Kinderlose Paare sehen in ihrem Haustier oft ein Ersatzkind", sagt Schratter. Ein Ehevertrag in guten Tagen kann die Entscheidung über den Verbleib des gemeinsamen Lieblings in schlechten Tagen vorwegnehmen. Sind keine Vereinbarungen festgeschrieben, sollten sich Paare, die ein Auseinandergehen erwägen, rechtzeitig Gedanken zum Vierbeiner machen. „ Katzen bleiben besser in ihrer gewohnten Umgebung. Hunde sind besser bei der Bezugsperson aufgehoben", gibt die Expertin als Richtlinie aus. Doch auch Hunde können sich an Änderungen im Rudel anpassen. Vor allem, wenn sie die neue Situation als angenehm empfinden. Tiere leben intensiv im Hier und Jetzt, das hilft.

Streit Paare, die sich privat nicht einigen, können vor Gericht ziehen. Tiere, die in der Ehe angeschafft wurden, unterliegen der Aufteilung, sie zählen als Sache – wie Möbel und TV-Gerät. Der Richter entscheidet. Ausnahme sind Tiere mit Beruf. Bei z. B. Lawinen- oder Blindenhund gibt es keinen Zweifel über die Besitzverhältnisse. In die Ehe mitgebrachte Tiere gehören dem Erwerber. „Besuchsrecht wird immer öfter ausjudiziert", weiß Schratter. Sie hält die geteilte Betreuung für eine „durchaus gute Lösung". In Deutschland gibt es darüber hinaus bereits einen Präzedenzfall bezüglich Unterhaltspflicht.

„Es kommt nicht selten vor, dass Scheidungstiere im Tierheim landen. Das ist das Schlimmste", bedauert der Tiercoach und appelliert an die Vernunft: „Menschen im Gefühlschaos müssen versuchen, ihre Probleme nicht auf das Haustier abzuladen. Das sagt sich leicht. Trotzdem: Sie müssen es ernsthaft probieren."