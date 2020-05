Trauer ist kein Tabuthema

Auch das Rundherum um die Trauerfeier sollte vorher geklärt sein. Das Kind muss darauf vorbereitet werden, dass sich manche Familienmitglieder bei der Trauerfeier vielleicht anders verhalten werden als gewöhnlich, schlägt die Rainbows-Leiterin vor. Niemand soll seine Trauer verstecken, und jeder Mensch trauert eben auf seine individuelle Art.



So kann es eben sein, dass die sonst so lebenslustige Oma weint. Auf diese Weise lernen Kinder mit ihren Gefühlen, aber auch mit denen von anderen Beteiligten umzugehen. Der Tod sollte auch beim Namen genannt werden. Floskeln wie "jemand ist sanft entschlafen" oder "die Uroma ist fortgegangen" könnten von einem kleinen Kind zu wörtlich genommen werden, erklärt Höflechner. Vielleicht entsteht dann beim Kind die Angst, selber nicht mehr aufzuwachen, wenn es schlafen geht. Oder es beginnt den Verstorbenen überall zu suchen, da er ja zurückkommen könnte, wenn er nur fortgegangen ist.



KURIER-Familycoach-Telefonsprechstunde: Montag, 13 bis 15 Uhr, 01/526 57 60.

Buchtipps

Mit gefühlvollen Illustrationen und pädagogischen Anleitungen zeigt Andrea Moritz Eltern und Erziehenden in ihrem Buch "Tod und Sterben - Kindern erklärt", wie man mit Kindern über das Thema Vergänglichkeit sprechen kann und ihnen damit hilft, Erfahrenes zu verarbeiten und zu erfassen. In der Einleitung werden zahlreiche Ansichten beleuchtet - unter anderem darauf hingewiesen, dass die Entwicklungspsychologie davon ausgeht, dass Kinder erst ab dem 6. Lebensjahr begreifen, was Sterben bedeutet.

Andrea Moritz, "Tod und Sterben - Kindern erklärt", Gütersloher Verlagshaus, €13,40.



Der kleine Tod ist traurig, denn anscheinend mag ihn niemand. Dabei gibt er sich die ganze Zeit solche Mühe, gemocht zu werden. Er nähert sich den Sterbenden immer ganz leise, klopft vorsichtig an ihre Türe, nimmt sie an der Hand und führt sie ins Totenreich. Eines Tages trifft der kleine Tod auf Elisewin. Sie reagiert anders als alle Menschen, die er zuvor getroffen hat. Elisewin geht gern mit ihm mit und erzählt ihm, dass ihr nun endlich nichts mehr weh tut und sie sich darüber sehr freut. Die Zeit mit ihr verändert so einiges im Dasein des kleinen Tod.

Kitty Crowther, "Der Besuch vom kleinen Tod", Carlsen Verlag, €13,30.



In dieser Bilderbuchgeschichte geht es um Otto und Lisa, die echte Freunde sind. Otto ist Gärtner und daher treffen sich die beiden oft in seinem großen Garten, wo Ottos Frau Olga Kekse für die beiden bäckt. Otto kann Lisa alles erklären, und beantwortet ihr jede Frage. Doch Otto ist sehr alt und eines Tages kann er das Bett nicht mehr verlassen, weil er zu schwach ist. Lisa weiß, dass er sterben wird. Nachdem Otto gestorben ist, fühlt sich Lisa furchtbar unverstanden und verlassen. Doch Olga zeigt ihr, wie sehr Otto immer noch da ist.

Anette Bley, "Und was kommt nach tausend?", Ravensburger Verlag, €12,99.