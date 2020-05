Transparenzdatenbank bleibt undurchsichtig

Schuld daran ist laut Fekter "ein Konstruktionsfehler". So wurde festgeschrieben, dass die Bundes-Daten erst abrufbar sind, wenn die Länder ihre Daten angeliefert haben. Auch wenn der Bund startklar ist, ist das Projekt damit blockiert. Fekter hofft nun auf eine gesetzliche Korrektur noch im Herbst und hat den Ländern am Freitag einen Entwurf für eine Vereinbarung geschickt, in dem sie ihren Forderungen entgegenkommt.



So sollen die Länder auf für sie relevante Daten Zugriff bekommen. Zudem wird eine stufenweise Umsetzung angestrebt: Bis Mitte 2012 sollen sie ihre Mindestsicherungs-Daten abliefern, erst ab 2014 Tourismus-, Sport- und Familienförderungen, bis 2017 dann alle Daten.



Man müsse den Vorschlag genau prüfen, sagte Gabi Burgstaller, Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz. Der Grüne Sozialsprecher Karl Öllinger bezeichnet das Projekt als "sinnlos und nicht umsetzbar". Für Fekter ist die Datenbank dagegen "nicht mehr schubladisierbar".



Eine Kürzung der Fördergelder sieht Fekter nicht vor. Es gehe nicht darum, die Mittel "herunterzuschnipseln", sondern sie "zielgerichtet" einzusetzen und richtige Anreize zu setzen. "Mit der Armutsbekämpfung dürfen wir nicht den Leistungsanreiz bremsen". Sie verweist darauf, dass für 60 Prozent der Haushalte das Nettoeinkommen relativ unabhängig vom Markteinkommen ist, wenn sie alle verfügbaren Fördertöpfe ausschöpfen (s. Grafik).