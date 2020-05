Transparenz, bitte warten

Doch all das ist in weiter Ferne. Denn bei den Gesprächen zum Transparenz-Paket sind die Regierungsparteien erst am Anfang. "Wir sind bei den Kern-Themen noch deutlich auseinander", bestätigt ein Verhandler. Bei der Transparenz der Parteifinanzen ist unklar, wie breit der Parteibegriff gefasst sein soll (Bund, Länder, Bezirke etc.); Völlig offen ist auch, welche Strafen bei Verstößen schlagend werden sollen.



Ähnlich ist die Sache bei den neuen Korruptionsregeln für Parlamentarier: Zwar ist man handelseins, dass Mandatare nicht als bezahlte Lobbyisten arbeiten sollen. Doch das kritisierte "Anfüttern" (kleine finanzielle /materielle Zuwendungen, die Amtsträger wohlmeinend stimmen sollen) ist unter den Koalitionsparteien als Straftatbestand ebenso umstritten wie die Frage, ob und wie Spenden an Mandatare offengelegt werden.