"Töchter" kommen fix in die Bundeshymne

Am Mittwoch schließlich erreichte die erfahrene Politikerin ihr Ziel. Schon ab Jänner 2012 sollen in der Hymne nicht nur die Söhne, sondern auch die Töchter vorkommen. Das wird der Nationalrat im Herbst beschließen.



Dass dieser Schritt an Gleichberechtigung nach so langer Zeit wider Erwarten so rasch gesetzt wird, ist der Hartnäckigkeit der Langzeit-Politikerin zuzuschreiben. Sie wollte am vergangenen Freitag als letzte Rednerin der Sitzung des Nationalrates eine 5-minütige Rede halten; unter anderem zur Hymne, um danach einen überparteilichen Antrag auf eine Textänderung einzubringen. Die Rede war als ihre Abschiedsrede geplant. Rauch-Kallat, die für den ausgeschiedenen ÖVP-Mann Wilhelm Molterer auf der Liste nachgerückt ist, will wieder ausscheiden, sobald fix ist, dass eine Frau ihr Mandat bekommt.



Doch es kam ganz anders. Rauch-Kallat erzählt, sie habe etwa 14 Tage vor der Sitzung mit Klubchef Karlheinz Kopf über ihr Anliegen gesprochen. Weil er wissen habe lassen, dass dies erst ausführlich im ÖVP-Klub diskutiert werden müsse, sei ihr klar gewesen, dass die Bundeshymne kein Thema sein solle.



So beschloss sie, woanders Verbündete zu suchen.