Todesstoß für ACTA im EU-Parlament

Ein bösartiger Kraken, der die Welt in seine Fänge zieht: So haben Kritiker das Anti-Piraterie-Abkommen ACTA (“Anti Counterfeiting Trade Agreement”) dargestellt, das Mittwoch im EU-Parlament mit einer großen Mehrheit von 479 gegen 39 Stimmen abgelehnt wurde. 165 Abgeordnete enthielten sich ihrer Stimme.



Vor zwei Wochen hat sich der für das Handelsabkommen zuständige federführende Handelsausschuss ( Inta) mit einer Mehrheit von 19 zu 12 Stimmen gegen ACTA ausgesprochen. Davor haben bereits vier weitere Ausschüsse das Abkommen mehrheitlich abgelehnt. Ganz vom Tisch ist ACTA aber nicht: Eine Neufassung des Abkommens könnte nach 2014 theoretisch in der EU in Kraft treten.